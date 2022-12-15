15 Ara 2022 - 23:04- Spor G: 15 Ara 2022 - 23:05

Hentbol Kadınlar Süper'de ilk devre sona erdi

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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Kadınlar Süper Ligi'nde ilk devre sona erdi.
Hentbol Kadınlar Süper'de ilk devre sona erdi mask
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ANKARA (İGFA) - 2022-2023 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi ilk devresi, dokuzuncu haftada bugün oynanan ve Konyaaltı Belediyesi'nin deplasmanda Yenimahalle Belediyesi'ni 31-25 mağlup ettiği maçla sona erdi.

Kadınlar Süper Ligi ikinci devre maçları 7 Ocak 2023 tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Kadınlar Süper Ligi 9. Hafta Müsabakaları:

Tekirdağ Süleymanpaşa 21 - 27 Yalıkavakspor

Görele Bediyesi 40 - 29 Anadolu Üniversitesi

İzmir B. Belediyesi 41 - 27 Totemcard Adasokağı 

Üsküdar Belediyesi 34 - 40 Kastamonu Belediyesi 

Yenimahalle Belediyesi 25 – 31 Konyaaltı Belediyesi 

15 Ara 2022 - 23:04 - Spor

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