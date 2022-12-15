Hentbol Kadınlar Süper'de ilk devre sona erdi

ANKARA (İGFA) - 2022-2023 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi ilk devresi, dokuzuncu haftada bugün oynanan ve Konyaaltı Belediyesi'nin deplasmanda Yenimahalle Belediyesi'ni 31-25 mağlup ettiği maçla sona erdi.
Kadınlar Süper Ligi ikinci devre maçları 7 Ocak 2023 tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Kadınlar Süper Ligi 9. Hafta Müsabakaları:
Tekirdağ Süleymanpaşa 21 - 27 Yalıkavakspor
Görele Bediyesi 40 - 29 Anadolu Üniversitesi
İzmir B. Belediyesi 41 - 27 Totemcard Adasokağı
Üsküdar Belediyesi 34 - 40 Kastamonu Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi 25 – 31 Konyaaltı Belediyesi