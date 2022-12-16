Yaş çay fark ödemesi desteği belli oldu!

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğte, 2022 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ödemeler, yaş çay ürünü desteklemesinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2022 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerle ilk defa 2022 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere gerçekleştirilecek.

Fark ödemesi desteği, Ziraat Bankası tarafından, Bakanlığın ilgili kuruluşu ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere ödenecek.

Söz konusu fark ödemesi desteği yapılmasına yönelik tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.