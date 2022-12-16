Aslı Hünel'i görenler tanıyamadı! Erkek kılığında tavuk almaya gitti...

İSTANBUL (İGFA) - Yarışmacıların Hünel'i o halde görünce şoke olduğu anlar ekranlarda eğlenceli dakikalar yaşattı. Aslı Hünel, çekimleri Bursa'da gerçekleşen 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' programında yöresel bir adet olan tavuk alma merasimine erkek kostümleri içinde, kalın kaşlı, kasketli ve bıyıklı olarak gitti.

Yarışmacılarını şoke eden güzel sanatçı, hiçbir oyunculuk eğitimi olmamasına rağmen külhanbey karakteri performansıyla büyük beğeni topladı. Kostümü, saç ve makyajı tamamen Hünel'in kendisine ait olan erkek karakter ile Bursa'ya özgü 'tavuk alma' adeti eğlenceli bir şekilde ekrana taşındı.

Tavuk alma nedir?

Bursa'da yapılan bu adet ismini kına gecesi eğlencesi sonrası yapılan ve ikram edilen tavuk yiyeceğinden almaktadır. Önce gelin sonra da damat tarafının karşılıklı olarak birbirlerine müzik eşliğinde gitmesi ve yiyecek-içecek alması demektir.