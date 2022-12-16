Zabıtadan komedi gibi ceza! 33 markete kesilen ceza 20 bin lira bile değil

Şanlıurfa’da halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yerel ve zincir marketler ile bakkal ve manavlara şok baskınlar düzenledi.

Bebek mamasından gazlı içeceklere, kuruyemişten bisküviye kadar reyonlarda olmaması gereken son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinden onlarcası reyonlardan toplandı.

Halk sağlığı ile oynamaya çalışanlara göz açtırmayan Zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünleri tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koyan Zabıta ekipleri, toplanan ürünleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çöp merkezinde imha etti.

Son kullanma tarihi 2021 yılına ait olan ürünleri gören Zabıta ekipler şoke oldu. Zabıtalar tarihi geçmiş ürünlerin yeni tarihli ürünlerin yanına konulduğunu ve yeniymiş gibi satışa sunulduğunu belirledi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri toplaması gerekirken vatandaşlara satmak isteyen 33 markete 19 bin 173 lira para cezası kesildi.

2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’da, halk sağlığına yönelik Zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.