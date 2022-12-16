Kar Ne Zaman Yağacak! 4 ile kar uyarısı! İşte 16 Aralık Hava Durumu...

ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Karadeniz (Çorum hariç) ile Antalya, Ankara, Bilecik, Tunceli, Bingöl, Ağrı, ve Van çevreleri, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Elazığ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Ağrı çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE

9°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL

11°C,

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ

9°C,

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ

11°C,

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR

6°C,

16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ

10°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR

15°C,

21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu,batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

MUĞLA

10°C,

16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA

12°C,

22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA

14°C,

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY

11°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN

13°C,

21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA

6°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR

7°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ

4°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA

6°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU

7°C,

16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU

5°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP

13°C,

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK

11°C,

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA

8°C,

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN

13°C,

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT

9°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON

12°C,

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Van ve Ağrı çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI

2°C,

6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ERZURUM

1°C,

7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA

4°C,

12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN

2°C,

8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

6°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı

GAZİANTEP

5°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN

7°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA

9°C,

17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, yarın öğle saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.