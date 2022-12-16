16 Ara 2022 - 11:42- Belediyeler G: 16 Ara 2022 - 11:43

Ankara Haber; Mamak'ta Şeb-i Arus Töreni Büyük İlgi Gördü...

ABONE OL Google News Sayfamız

Hz. Mevlana, Mamak Belediyesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus töreni ile 749. Vuslat Yıldönümünde anıldı.
Ankara Haber; Mamak'ta Şeb-i Arus Töreni Büyük İlgi Gördü... mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile birlikte ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptığı konuşmada “Rabbimizin bize bahşettiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den ve “Yaşayan Kur’an” Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘den ve bu yoldan giden Hz. Mevlana’dan ve diğer velilerden, gönül mimarlarından devraldığımız sevgi, uzlaşı, kardeşlik meşalesini taşıyarak barışı, hak ve adaleti tüm yeryüzünde hakim kalmanın önemini biliyoruz. Bu amaçla kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi daha adil bir dünya için hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu. 

Başkan Murat Köse, ‘Dert bulmadan derman bulamazsın, can vermeden canana eremezsin \ Halil gibi ateşe yürümedikçe, Hızır gibi ab-ı hayat pınarına varamazsın” diyor Hz. Mevlana… Hz. Mevlana’yı ve diğer manevi mimarlarımızı tanımak, tanıtmak ve onların yaktığı meşaleyi daima yanık tutmak ve onların öğüdünü zamanımıza ve yarına taşımak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle 749. Yıldönümünde Hz. Mevlana’yı ve Anadolunun manevi mimarlarını rahmetle yad ediyorum” dedi. 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise, “Hz. Mevlana insanlığa çok önemli bir şey söylemiştir: ‘Gel ne olursan yine gel.’ Bu hoşgörü şüphesiz Türk-İslam sentezinin dünyaya verdiği en önemli mesajdır. Bu yüzden Mevlana’yı anlayabilmek için çok okumak, çok düşünmek ve kıssalarından hisse çıkarabilmek çok önemli” dedi. 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti’nin, Hüseyin Fahrettin Dede’nin Acemi Aşiran ve Mevlevi ayini icrası ve sema mukabelesi ilgiyle izlendi.

# Ankara Haber; Şeb-i Arus Töreni Büyük İlgi Gördü..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, hz. mevlana
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı...
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması... mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı...
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı...
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması... mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı...
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı...
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması... mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı...
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...

16 Ara 2022 - 11:42 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL