Ankara Haber; Mamak'ta Şeb-i Arus Töreni Büyük İlgi Gördü...

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile birlikte ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptığı konuşmada “Rabbimizin bize bahşettiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den ve “Yaşayan Kur’an” Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘den ve bu yoldan giden Hz. Mevlana’dan ve diğer velilerden, gönül mimarlarından devraldığımız sevgi, uzlaşı, kardeşlik meşalesini taşıyarak barışı, hak ve adaleti tüm yeryüzünde hakim kalmanın önemini biliyoruz. Bu amaçla kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi daha adil bir dünya için hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Murat Köse, ‘Dert bulmadan derman bulamazsın, can vermeden canana eremezsin \ Halil gibi ateşe yürümedikçe, Hızır gibi ab-ı hayat pınarına varamazsın” diyor Hz. Mevlana… Hz. Mevlana’yı ve diğer manevi mimarlarımızı tanımak, tanıtmak ve onların yaktığı meşaleyi daima yanık tutmak ve onların öğüdünü zamanımıza ve yarına taşımak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle 749. Yıldönümünde Hz. Mevlana’yı ve Anadolunun manevi mimarlarını rahmetle yad ediyorum” dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise, “Hz. Mevlana insanlığa çok önemli bir şey söylemiştir: ‘Gel ne olursan yine gel.’ Bu hoşgörü şüphesiz Türk-İslam sentezinin dünyaya verdiği en önemli mesajdır. Bu yüzden Mevlana’yı anlayabilmek için çok okumak, çok düşünmek ve kıssalarından hisse çıkarabilmek çok önemli” dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti’nin, Hüseyin Fahrettin Dede’nin Acemi Aşiran ve Mevlevi ayini icrası ve sema mukabelesi ilgiyle izlendi.