Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında...

Gençlerin fikirlerine görüşlerine büyük önem veren ve onlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif yatırımlara öncelik veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen Gençlerle Baş Başa programında gençlerle bir araya geldi.

Soru cevap şeklinde geçen programda, eğitiminden sosyal hayatına, belediye işçiliğinden belediye başkanlığına giden yolda yaşadıklarını gençlerle paylaşan Başkan Ertuğrul Çetin, kendisine yönelik sorulara sıcak, samimi ve içtenlikle cevap verdi.

‘‘Ülkemizin bugünü ve yarını gençlerimizdir’’

Gençlere çok inandığını ve çok güvendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her fırsat bulduğumuzda gençlerimizle bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. Gençlerimizi seviyoruz. Ülkemizin bugünü ve yarını gençlerimizdir. Gençlerimizin bizlere gösterdiği bu büyük teveccühe layık olmak için çalışıyoruz. Belediye olarak bizler, her zaman gençlerimizin yanında olurken, onların başarılı olmalarını ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini canı gönülden istiyorum. İnşallah ilerleyen günlerde gençlerimizle bir araya gelmeye ve sohbet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Gençlerle Baş Başa programının ardından Pursaklar Belediyesi tarafından katılımcılara müzik resitali, çiğ köfte ve ayran ikramında bulunuldu.