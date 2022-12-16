Ankara Haber; Peşaver Şehitleri Keçiören’de Anıldı...

Keçiören’deki AK Parti 10. Yıl Hatıra Ormanı içinde bulunan Peşaver Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilen anma programında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok saldırıyı kınayarak Pakistan’a baş sağlığı diledi.

Anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, KKTC Büyükelçilik Konsolosu Fatma Arşehit Soykan, KKTC Büyükelçiliği Ateşesi Ahmet Arslan, Afganistan İslam Cumhuriyeti Müsteşarı Musaddiq Faqiri, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Günel Necefova, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Merey Mukazhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasının ardından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Kardeş Pakistan devletimizin acısı acımız, kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Tabii zor bir coğrafyada yer alıyor. Zor bir coğrafya olmamızdan dolayı da Pakistan ve Türkiye bir yandan da terörle boğuşuyor. Daha doğrusu birçok yabancı ellerin, tetiklerinin olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle Afganistan ile Pakistan sınır olması ile 1970'lerden itibaren başlayan olaylar ve daha sonra Rusya'nın işgali bu coğrafyalardaki istikrarı bozdu.

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir askeri okula yapılan saldırıda 134 Pakistan askeri öğrencisi ile birlikte toplam 144 vatandaş şehit olmuştur. Tabii bizim bayrak şairimiz diyor ki, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; Toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır.’ Biz de vatanı vatan yapan, vatan uğrunda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Onlar ülkelerin ve devletlerin yıldızları ve kahramanlarıdır. Yine şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki, ‘Bir ülke ki, şehitlerine sahip çıkmazsa bilesiniz ki gün olur o ülke uğruna şehit olacak kimse kalmaz.’ Rabbim de ayetinde diyor ki, ‘Siz onlara ölü demeyiniz onlar diridir.’ 16 Aralık 2014'ten bugüne şehitlerimizi Keçiören'de, Türkiye cumhuriyetimizin merkezi Ankara’da anıyoruz. Pakistanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine buradan selamlar, saygılar sunuyor, baş sağlığı diliyorum.

Rabbim sabırlar ihsan etsin. İnşallah bir daha böyle saldırılarla askerlerimiz şehit olmaz. Ama bir gerçek var ki; vatan, ülke, devlet varsa onun bir bedeli vardır. Türkiye de bu bedeli ödüyor. Her yer yabancı ellerle dolu ama güçlü bir devletimiz var, güçlü bir ordumuz var. Bu bakımdan sıkıntıların üstesinden geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz.”

Pakistan’da yaşanan sel felaketine ilişkin üzüntüsünü de dile getiren Altınok, “Pakistan'da geçtiğimiz günlerde bir de sel felaketi yaşandı. Sel epey bir tahribata yol açtı. Tabii dünyada iklimler değişiyor bunun bedelini de tüm dünya ödüyor, ödemeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bu sel felaketinde rahmete giden tüm Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun, acılar son bulsun. Pakistan Türkiye'ye kardeşliği ebedidir, inşallah ebedi kalmaya devam edecektir.” dedi.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Pakistan’da yaşanan elim terör saldırısını kınayarak, “8 yıl önce Pakistan’daki ordu devlet okulunda 144 vatandaşımız şehit edildi. O gün öyle bir kötülükle karşılaştık ki bunun düşmanımızın başına bile gelmesini istemeyiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Pakistan devleti bir terör dosyası hazırladı ve teröre karşı kararlılığımız devam ediyor. Bugün burada şehitlerimizi anmak için bizimle birlikte olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından anıta çelenk bırakılarak daha sonra 144 şehit adına 144 fidan dikildi. ​