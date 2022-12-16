16 Ara 2022 - 16:17- Sağlık G: 16 Ara 2022 - 16:18

Kafeinin Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

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Kafeinin fiziksel dayanıklılık performansına, yüksek şiddetli antrenman ve takım sporcularında kas kuvveti ve güç üzerine etkileri bulunmaktadır bu nedenle performans artırıcı olarak sıklıkla rutinde kullanılır. 
Kafeinin Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
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Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

Yağ yakımını destekler! 

Kafeinde bulunan etken maddeler adrenalin hormonu seviyesini yükseltir ve metabolizma hızını artırarak daha fazla enerji harcanmasını ve vücutta daha fazla yağ yakılmasını sağlar. Aynı zamanda kafein maddesi merkezi sinir sistemini direkt olarak uyararak reaksiyon hızının artmasına neden olur. 

Vücut ısısını artırır! 

Kafein, vücut ısımızı yükselten ve daha fazla kalori yakmamıza yardımcı olabilecek termojenezi veya ısı üretimini uyarmaktadır.

Peki ya günlük tüketim miktarı ne olmalı? 

Kafeinin etkisinden tam olarak faydalanabilmek doğru miktarda kullanım ile gerçekleşmektedir.  Elbette herkes için uygun bir kafein miktarı belirlemek pek mümkün olmayacaktır. Pek çok çalışmada, yetişkinlerin güvenli olarak tüketecekleri kafein miktarı 300 mg olarak belirlenmiştir. 

Egzersiz yapan bireylerde ise kilo başına 3-6 mg kahve tüketimi önerilmektedir. Ancak yine de bilinmesi gereken en önemli nokta, herkesin kafein duyarlılığının farklı olmasıdır. 

2018 yılında International Journal of Sports Physiology and Performance Dergisi'nde yüksek yoğunluklu antrenman yapan bireylerin incelendiği bir çalışmada katılımcıların 30-90 dakika önce vücut ağırlıklarının kilogramı başına 3-6 mg kafein tükettiklerinde, egzersiz performansının arttığı belirtilmiştir.

Önerilen dozdan daha fazla miktarda (600 mg ve üzeri) kafein alımının ise artan kalp hızı, endişe, sinirlilik, uykusuzluk ve mide rahatsızlıkları ile ilişkili olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

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16 Ara 2022 - 16:17 - Sağlık

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