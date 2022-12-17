TOFAŞ'tan 3 spor okuluna ziyaret

YALOVA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nde spor okulu ziyaret turları devam ediyor. Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen ve Spor Okulları-Kampları Danışmanı Murat Özyer, Tofaş Spor Kulübü’nün Kocaeli, Eskişehir ve Yalova’daki spor okullarını ziyaret ederken, temsilcilerle yeni dönem değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Kocaeli Tofaş Spor Okulu Sorumlusu Soner Binici, Eskişehir Tofaş Spor Okulu Sorumlusu Tezcan Yeşilçayırlı, Afyon Tofaş Spor Okulu Sorumluları Salim Bayram, Ramazan Koç ve Antrenör İsmail Esmeray ile gerçekleştirilen toplantılarda basketbol kampı, turnuva etkinlikleri ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler sonunda spor okulu temsilciliklerine Tofaş Basketbol Takımı forması hediye edildi.