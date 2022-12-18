TED Meşale Çarşısı Çocuklara Umut Oldu! Ankara Divan Hotel’de...

TÜRK Eğitim Derneği’nin (TED) gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği Meşale Çarşısı; Birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerinin satışının yapıldığı etkinlikte, ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler düzenlendi. İki gün boyunca devam eden etkinliğin davetlileri arasında ise Ankara Cemiyet, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim yer aldı.

Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak’ ilkesi ile hareket eden TED, geleneksel hale getirdiği Meşale Çarşısı etkinliğini bu yıl Divan Hotel Ankara’da düzenledi.

TED gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak.

TED Sosyal Hizmetler Komitesinden Betül Ilgar ve Yeşim Kabalak yaptığı açıklamada; “Komitenin bu yılki hedefi 100 çocuğa burs sağlamak. Hedefimiz dokunulmadık çocuk bırakmamak. Yıllardır süregelen bu etkinlikten sağlanan her bir kuruş çocukların nitelikli eğitimine harcanmakta. 98 ayrı Standta çok değişik aksesuar, ev eşyası, kürkten takıya kadar, herkese hitap eden ürünler var. Özelikle ebeveynlerin rahatça alışveriş yapabilecekleri bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe ilk olarak 2016 yılında başladık vebu hafta sonu 5. Sini tamamlıyoruz. Bütün kazancımızı burslu çocuklara harcayacağız. Biz sadece stantları kiralıyoruz, buraya katılarak gelen 5 yıldır bizimle olan dostlarımıza da teşekkürler” dediler.

ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat ve eşi Öznur Onat, TÜRK Eğitim Derneği’nin (TED) gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği Meşale Çarşısı'na katılanlar arasındaydı. ANGİAD Başkanı Ertuğrul ONAT “Divan Ankara Otel’de gerçekleşen ve 2 gün devam eden etkinlikten elde edilen gelirle başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan 100 çocuğa burs sağlanması mutluluk verici” dedi.

Ertuğrul ONAT ve eşi Öznur ONAT, bazı ANGİAD Üyelerinin de katılım sağlayarak açtıkları stantları gezerek burslu çocuklar yararına alışveriş yaptı. Meşale Çarşısı'na; ANGİAD Başkan Vekili Mehmet Salih ERHAN, Başkan Yardımcıları Ayşegül YÜCEL ve Osman BAŞTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Çoşkun SÖNMEZ ile Kadın Platformu Başkanı Cansu UYGUR DADAŞ ve platform üyeleri de katıldı.

Türk Eğitim Derneği, başarılı ancak maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktadır. Dernek, kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenciye karşılıksız burs vermiştir.

Etkinlik; tasarımcılar ve eğitime katkıda bulunmak isteyenlerin bir araya geldiği, Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gören, bugüne değin binlerce kişiye ulaşmış bir niteliktedir.

Kermes’den elde edilen gelirle yaklaşık 100 öğrenciye burs sağlamak hedeflendi.