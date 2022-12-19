19 Ara 2022 - 13:21- Belediyeler G: 19 Ara 2022 - 13:22

Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...

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Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla Keçiören’deki Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Parkı’nda anma programı düzenlendi.
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
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Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün Cengiz Aytmatov’un doğumunun 94. yılını hatırlıyoruz ve anıyoruz. İnsanlar doğar, yaşar ve bir gün fani âlemden baki âleme göç eder. Bunların arasında eser bırakanlar vardır, iz bırakanlar vardır. Cengiz Aytmatov dünyaya iz bırakan bir yazardır. Tanrı Dağları’ndan doğup bütün dünyayı aydınlatan bir kandildir.

Zor dönemde yaşamış, zor dönemde okumuş ve yazmış, zorlukları kolaylaştırmasını bilmiştir. Önündeki engelleri aşarak dünya edebiyatına bir ışık tutmuştur. Zalimlere boyun eğmemiş, yolundan dönmemiş biridir.” dedi.

Programa birçok ülkenin büyükelçilik müsteşarları ve Kırgız vatandaşlar katılırken, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aziz Kiştobayev anma programının düzenlemesine öncülük eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etti. Programın sonunda dualar eşliğinde Cengiz Aytmatov büstüne karanfil bırakıldı.​
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19 Ara 2022 - 13:21 - Belediyeler

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