Kürşat Çavuşoğlu’ndan 2 Altın Madalya

Rusya, İran, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden usta oyuncuların katıldığı Antalya Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’na Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Antalya Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü (ANTVET)tarafından düzenlenen turnuvaya, 179 kadın ve erkek sporcu katıldı. Turnuvada Kürşat Çavuşoğlu, teklerde ve partneri Mesut Barkale ile çiftlerde şampiyon oldu.

Turnuva 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70 üstü yaş grupları ile tek, çift ve mix kategorilerinde gerçekleştirildi.Dereceye girenlere kupa ve madalyaları turnuva sonunda salonda gerçekleştirilen bir tören ile verildi.

Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları‘nda Türkiye’ye 5 kez dünya şampiyonluğu kazandıran ilk Türk erkek masa tenisçi unvanını elde eden Kürşat Çavuşoğlu, Antalya Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’nda önemli bir başarıya daha imza atarak hem teklerde hem de çiftlerde iki altın madalya kazanandı.

2 gün süren karşılaşmalar sonucunda turnuvada dereceye girenler:

TEKLER 30–49 YAŞ TEK BAYANLAR 1. MÜGE SAYAR KIZIL

2. DİLEK ÖZAY 3. EZGİ UZGEL

4. IŞIL ÖZNUR ÖZER CONS. 1. HATİCE DAŞDEMİR

50 + YAŞ TEK BAYANLAR 1. NESLİHAN ÖNER 2. FULYA DİKER 3. NURCAN AY 4. MARİNA AKDAĞLI CONS. 1. ZEYNEP ŞELALE KARA

BAYANLAR AÇIK

1. MÜGE SAYAR KIZIL

2. EZGİ UZGEL

3. FULYA DİKER

4.NESLİHAN ÖNER

KADINLAR CONS. 1. HATİCE DAŞDEMİR

30–39 YAŞ TEK ERKEKLER 1. ALİCAN YUMRUKÇU 2. IVAN FROLOV

3. BAIR TSYDPOV 4. SALİM MUSIAKAEV

CONS. 1. MIKHAIL MISCHENKO 40–49 YAŞ TEK ERKEKLER 1. İSA EREN 2. ÖNDER ORHAN 3. RAMAZAN GÜREL

4. FEZA CARLAK CONS. 1. ÖZGÜR BARIŞ KARACA

50–59 YAŞ TEK ERKEKLER 1. HAKAN YENER

2. TEMEL GÖKKAYA

3. ADİL KARASOY

4. İBRAHİM EKE

CONS. 1. CİHANGİR TOKÖZ

60–64 YAŞ TEK ERKEKLER 1. CENGİZ AKDAĞLI 2. AHMET ŞAHAN 3. TURGAY ALBAYRAK 4. AHMET CEMİL ABİŞ

CONS. 1. MUSTAFA MİKAR

65–69 YAŞ TEK ERKEKLER 1. KÜRŞAT ÇAVUŞOĞLU 2. MURAT SİVRİKAŞ

3. OSMAN GÜNAL

4. FERİT ATABEY CONS. 1. ŞEFİK BURNAK 70 -74 YAŞ TEK ERKEKLER 1. M.FEHMİ YAVUZER 2. KEMAL DEVELİ 3. MUSTAFA BAYDEMİR 4. ŞENEL ALTUN

CONS. 1. LÜTFİ ERDOĞAN 75+ YAŞ TEK ERKEKLER

1. AHMET ÖZER

2. CAN BİNGÖL

ÇİFTLER: ÇİFT BAYANLAR 1. MÜGE SAYAR KIZIL – NURCAN AY 2. NESLİHAN ÖNER – EZGİ UZGEL

3. FULYA DİKER – DİLEK ÖZAY

4. IŞIL ÖZNUR ÖZER - ZEYNEP ŞELALE KARA

30–49 YAŞ TEKÇİFT ERKEKLER 1. BARIŞ ÖZEK – HAKAN YENER

2. RAMAZAN GÜREL – SEÇKİN BOZNA

3. ADEM KILIÇ – RAMAZAN ÇELİKMEZ

4. ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL – ÖNDER ORHAN

50–59 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1. KÜRŞAT ÇAVUŞOĞLU – MESUT BARKALE

2. SERDAR SÜHA TAŞ – ZEKAİ SOYADLI

3. ALEXEI KAMAROV – ALEXEI CHEKMAEV

4. TEMEL GÖKKAYA – GÖKSEL ALPARSLAN 60–64 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1. CENGİZ AKDAĞLI – AHMET CEMİL ABİŞ

2. AHMET ŞAHAN – OSMAN GÜNAL

3. TURGAY ALBAYRAK – ERTAN TOPÖNDER

4. MUSTAFA ŞAHİN – MUSTAFA MİKAR

MIXED 1.NESLİHAN ÖNER – HAKAN YENER

2. MÜGE SAYAR KIZIL – GÜLTEKİN ALKİRAZ

3. FULYA DİKER – TEMEL GÖKKAYA

4. MARİNA AKDAĞLI – CENGİZ AKDAĞLI