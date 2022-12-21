21 Ara 2022 - 10:18- Magazin

2023 için geri sayıma başladı! Hangi Ünlü Kim nerede çıkacak belli oldu! İşte şarkıcıların 2023 yılbaşı programları...

Yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor. 2022’nin sona ermesine sayılı günler kala Yılbaşı gecesi için henüz bir planınız yoksa hangi sanatçı nerede 2023'ye nerede giriyor?