21 Ara 2022 - 10:18- Magazin G: 21 Ara 2022 - 10:23

2023 için geri sayıma başladı! Hangi Ünlü Kim nerede çıkacak belli oldu! İşte şarkıcıların 2023 yılbaşı programları...

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Yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor. 2022’nin sona ermesine sayılı günler kala Yılbaşı gecesi için henüz bir planınız yoksa hangi sanatçı nerede 2023'ye nerede giriyor?
2023 için geri sayıma başladı! Hangi Ünlü Kim nerede çıkacak belli oldu! İşte şarkıcıların 2023 yılbaşı programları... mask
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Yılbaşı dönemi geldiğinde sesiyle, yorumuyla, liste başı şarkılarıyla herkesi coşturan, gönüllere taht kurmuş ünlülerin yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor. 2022’nin sona ermesine sayılı günler kala Yılbaşı gecesi için henüz bir planınız yoksa hangi sanatçı nerede 2023'ye nerede giriyor?

Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor.

Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.

İşte şarkıcıların 2023 yılbaşı programları...

Demet Akalın İstanbul Sahne İstanbul

Ece Seçkin Trabzon Yalıpark Otel

Gülben Ergen Kıbrıs Chamada Prestige Hotel 6 Casino

İrem Derici Batum Eclipse Casino

Seda Sayan Kıbrıs Acapulco Resort Convention

Simge İstanbul Florya Crowne Plaza

Zeynep Bastık Ankara Crowne Plaza

# şarkıcıların 2023 yılbaşı programları, Demet Akalın İstanbul Sahne İstanbul, Ece Seçkin Trabzon Yalıpark Otel, İrem Derici Batum Eclipse Casino, Simge İstanbul Florya Crowne Plaza, Zeynep Bastık Ankara Crowne Plaza, Gülben Ergen Kıbrıs Chamada Prestige Hotel 6 Casino, Seda Sayan Kıbrıs Acapulco Resort Convention

21 Ara 2022 - 10:18 - Magazin

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