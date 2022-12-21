21 Ara 2022 - 20:16- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Vatandaşın alışverişini doğru bir şekilde yapması ve haksızlığa uğramaması için seferber olan Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Servisi ekipleri, işyerlerini gezerek tartı ve ölçü aletleriyle ilgili denetimler gerçekleştirdi.
Ankara Haber; Sincan Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincanlı vatandaşların güvenli ve temiz alışveriş yapabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri esnafın tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve tartı denetiminde bulundu. Terazilerin doğruluğu, mühürlerin sağlamlığı itinayla denetlenirken ilçedeki tüm dükkân ve pazarlarda tartı aletleri muayenesi yapan Zabıta ekipleri, ölçü ve tartı aletlerinin damgalama işlemlerini de kontrol etti. 

Usulsüzlüğe geçit vermeyen Sincan Zabıtaları, vatandaşın güvenli ve huzurlu bir alışveriş geçirmesi için gayretle çalıştıklarını belirtirken bu denetimlerle vatandaşların mağdur edilmesinin önlendiğini vurguladı. Zabıta ekipleri ayrıca iş yerleri sahiplerine tartı ve ölçü aletleri ile ilgili ne yapmaları gerektiğini anlattı ve arızalı ölçü ve tartı kullanan esnaf uyarıldı. 

Vatandaşın sağlığı ve güveni için çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Zabıtalarımız, aralıksız denetimlerine devam ediyor. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Güvenli alışveriş yapmaları için yönetmelik gereğince düzenli olarak tartı aletlerinin kontrolünü yapıyoruz. Sincan’ımızın huzuru için denetimlerimize devam edeceğiz.” dedi.

 

# Ankara Haber; Sincan Zabıta Ekiplerinin Denetimleri, ankara, ankara sincan, sincan belediyesi, Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri... mask
Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri...
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı...
Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl... mask
Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl...
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Tiyatro Gösterimi! Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı Tiyatro Oyunu... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Tiyatro Gösterimi! Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı Tiyatro Oyunu...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu...
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı...
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri... mask
Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri...
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı...
Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl... mask
Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl...
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Tiyatro Gösterimi! Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı Tiyatro Oyunu... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Tiyatro Gösterimi! Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı Tiyatro Oyunu...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu...
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı...
Ankara Haber; EGO Genel Müdürlüğü 80. Yaşını Kutluyor! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş Anıtkabir'de... mask
Ankara Haber; EGO Genel Müdürlüğü 80. Yaşını Kutluyor! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş Anıtkabir'de...
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Büyük İzdiham! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Kişi Ziyaret Etti...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri... mask
Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri...
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Yeni Karaköy Mahalle Konağı Yenilendi! Artık Daha Modern ve Daha Kullanışlı...
Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl... mask
Ankara Haber; Çankaya Yeni Yıla Rengarenk Giriyor! Kuğulu Park, Tunalı Hilmi, Yüksel ve Bahçeli 7 Caddeleri Işıl Işıl...
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Büyük Dönüşüm Başladı! Tarihi Samanpazarı Meydanı Geri Dönüyor...
Ankara Balık Tezgahlarında Şenlik Var!! Hamsi, Alabalık, Levrek, Çinekop, İstavrit, Karides, Kefal Kaç Lira Oldu? 20 Aralık 2022 Güncel Balık Fiyat Listesi! mask
Ankara Balık Tezgahlarında Şenlik Var!! Hamsi, Alabalık, Levrek, Çinekop, İstavrit, Karides, Kefal Kaç Lira Oldu? 20 Aralık 2022 Güncel Balık Fiyat Listesi!
Ankara’daki En İyi Balık Restoranları Belli Oldu! Fevzi Hoca, Sur, Balıkçıköy, Taka, İnci! Bir Kez Gidenler Her Gün Uğramak İstiyor! İşte Ankara En iyi Balık Restoranları mask
Ankara’daki En İyi Balık Restoranları Belli Oldu! Fevzi Hoca, Sur, Balıkçıköy, Taka, İnci! Bir Kez Gidenler Her Gün Uğramak İstiyor! İşte Ankara En iyi Balık Restoranları
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Personellerine Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Verildi...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Mahalle Gezilerine Devam Ediyor! Bu Haftaki Durak Tatlar ve Esenler Oldu...
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mezun Olduğu Okulu Ziyaret Etti! Duygusal Anlar Yaşadı...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Tiyatro Gösterimi! Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı Tiyatro Oyunu... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Tiyatro Gösterimi! Böcekbaşı Zülfiyar Efendinin Alelade Hayatı Tiyatro Oyunu...

21 Ara 2022 - 20:16 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL