Ankara Haber; Pursaklar'da Vatandaş taleplerini ‘Beyaz Masa’ ile çözüyor!

Göreve geldiği günden bu yana Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların talep ve görüşlerini ilk ağızdan dinlemek amacıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmete açtığı Beyaz Masa aracılığıyla, ilçe sakinlerini dinliyor.

Haftanın iki günü, gün boyu her bir vatandaşın talep, istek ve önerilerini tek tek dinleyen Ertuğrul Başkan, ilçe sakinlerinin sorularını ve sorunlarını çözüme kavuşturulmak üzere ilgili birimlere anında aktardıklarını ifade etti.

‘‘Göreve geldiğimizden bugüne kadar, randevu talep eden herkes ile görüştük, görüşüyoruz’’

Vatandaşların taleplerini anlık olarak yetkili birimlere iletip çözüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her hafta olduğu gibi yine Salı ve Perşembe günlerini hemşerilerimize ayırdık. Göreve geldiğimizden bugüne kadar, randevu talep eden herkes ile görüştük, görüşüyoruz. Vatandaşlarımızın istek, arzu ve taleplerini dinliyor, çözüm için istişare yaparak ortak kararlar alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ilçe halkımızla beraber hareket etmeye ilçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız’’ dedi.