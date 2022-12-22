22 Ara 2022 - 11:06- Spor G: 22 Ara 2022 - 11:07

Ankara Haber; Aski Spor Geleceğin Güreşçilerini Yetiştiriyor...

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Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin özellikle çocukların spora teşvik edilmesi için ASKİ Spor Kulübü ile hayata geçirdiği “300 Çocuk 300 Sporcu” projesi yoğun ilgiyle devam ediyor.
Ankara Haber; Aski Spor Geleceğin Güreşçilerini Yetiştiriyor... mask
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Ankara’da 13 branşta 4 binden fazla çocuğun sporla buluştuğu proje kapsamında, 4-13 yaş aralığındaki 800 çocuk da milli takım antrenörleri eşliğinde ücretsiz güreş eğitimi alıyor. Ankara Büyükşehir BelediyesininBaşkentte çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirdiği “300 Çocuk 300 Sporcu” projesiyoğun ilgi görüyor. ASKİ Spor Kulübü’nün 13 farklı spor branşında verdiği eğitimlerden 4 binden fazla çocuk yararlanıyor.

ASKİ Spor’un en çok başarı sağladığı güreş dalında milli takım antrenörleri eşliğinde verdiği ve haftada 3 gün gerçekleşen eğitimlere 800 çocuk katılıyor. 

BRANŞ SAYISI ARTIRILDI

Spor yapmaya uygun çocuklar; güreş, yağlı güreş, jimnastik, tekvando, karate, judo, boks, kick boks, halter, yüzme, badminton, tenis ve masa tenisi dallarında uzman antrenör ve eğitmenler tarafından eğitim alıyorlar.

Projenin gördüğü yoğun ilgi üzerine spor eğitimi almak isteyen çocukları ve aileleri geri çevirmediklerini ve branş sayısını artırdıklarını belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar,  “Ankara’da spor adına yapılabilecek ne varsa burada hocalarımızla ve AR-GE birimindeki teknik heyetimizle beraber gerçekleştiriyoruz.

4 binin üzerinde çocuğumuz var. Lokomotif sporumuz güreş başta olmak üzere 13 branşta sporcu yetiştiriyoruz. Burada çocukları sporla bütünleştirmek, onlara hizmet etmek gerçekten çok büyük bir onur ve gurur… Bünyemizde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları rol-model sporcularımız var. Onları çalıştıran hocalarımız, çocuklarımızı gençlerimizi de çalıştırıyorlar.

İşte biz burada çocuklarımızı sporla buluşturup nice Tahalar, nice Rızalar yetiştirmek istiyoruz.  Bu anlamda bize her zaman desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.   

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22 Ara 2022 - 11:06 - Spor

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