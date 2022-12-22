Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti!

Her vakit bulduğunda gençlerle ve çocuklarla bir araya gelmeye büyük önem veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul ziyaretleri ile birlikte öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Müdür ve müdür yardımcılar ile görüşmeler gerçekleştirip, okulun faaliyetleri ve öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları ile ilgili bilgiler alan Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Anadolu Lisesi’nde belediye tarafından sanattan kültüre, eğitimden spora gençlere yönelik verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler verdi.

‘‘Gençlerimize her alanda desteğimiz artarak devam edecek’’

Gençlerin okul dışında sosyal aktivitelerde bulunabilmeleri için kültür, sanat, eğitim ve spor alanında çeşitli sosyal alanları hizmete kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kılıçgil’le beraber Pursaklar Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerimiz ile sohbet ettik. Kendilerini geliştirebilmeleri için neler yapmaları gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkânlarımız dâhilinde her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek veriyor, vermeye de devam edeceğiz’’ dedi.