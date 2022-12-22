Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım...

Bilinçsiz teknoloji kullanımında risk grubu olarak görülen gençlerin fikirlerinin alındığı çalıştaya ilçedeki 25 liseden 60 öğrenci katıldı. Programda 10 kişiden oluşan 6 çalışma masası kuruldu.

Gençlerin gözünden teknoloji kullanımına yönelik analizlerin yapıldığı çalıştayın her bir çalışma grubunda psikolojik danışman ve rehber öğretmenler de yer aldı. Çalıştayın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler sonuç bildirgesini okurken öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok özellikle sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve bilinçli teknoloji kullanımını sağlamak için bu çalıştayın önemli olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimiz sosyal medyadan istifade etmeliler ancak gerekli olduğu kadar. Çünkü zaman önemli. Önceden kartel medya vardı şimdi sosyal medya ile birlikte tekel medya oluştu. Kültürümüze, manevi değerimize sahip çıkmalıyız. Kendi değerinden, kültüründen kopan; tarihini bilmeyen milletlerin akıbeti yok olmaktır.

Sosyal medya mecraları hayata dair pembe bir tablo sunmanın yanı sıra yeni nesillerimize umutsuzluk pompalıyor. Bu bakımdan gençlerimiz asla umutlarını yitirmemeli, gerçeğe uygun olarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelidir. Bizler de onların en iyi şekilde yetişmesi için nefer olmaya davam edeceğiz.” dedi. ​esi`nin görüşlerini yansıtmayabilir.