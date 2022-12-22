Ankara Haber; Keçiörenli Gençlere Mehmet Akif Ersoy anlatıldı!

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u lise öğrencilerine anlatmak için Keçiören Belediyesi tarafından ‘Akif’in Dilinden Akif’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş’ın anlatımıyla gerçekleşti.

Mehmet Akif Ersoy’un hayata bakışı ve Türk-İslam âlemine yönelik yorumlarının anlatıldığı söyleşi öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mehmet Akif Ersoy sanatçı, edebiyatçı ve Milli Mücadele kahramanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele kervanına gönüllü katılan bir yiğit insandır. Kendisi veterinerlik mezunudur. Atatürk'ün dediği gibi, ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ diyor Akif de... Anadolu'yu gezerek milli şuuru canlandırmış, milletimizin uyanışı için nefer olmuştur. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdıktan sonra ona neler düşündüğünü soruyorlar. O da, 'Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyor. Biz de Keçiören’imizde tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak için ilçemizin girişinde bulunan Çoban Mektebi’ni Milli Mücadele ve Atatürk Müzesi yaptık. Rabbim milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Salondaki geçlere yönelik bir dizi tavsiyelerde de bulunan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sevgili gençler; devletimizin ve milletimizin geleceği, ikbali ve istikbali sizlersiniz. Bizler 22 milyon kilometre kare alana hükmetmiş yüce bir ecdadın evlatlarıyız. Türklerin 4 bin 500 yıllık bir tarihi olduğu söylenir. Ancak bir Alman enstitüsünün araştırmasına göre Türklerin tarihinin 9 bin yıl olduğu ortaya konmuştur. Osmanlı Devletimiz dağılmaya başladıktan sonra genç bir subay olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor ve milli mücadeleyi başlatıyor. Lise yıllarından itibaren Milli Mücadele dönemini ve ondan sonra kuracağı ülkemizin sistemini dahi hayal ediyor. Etrafındakiler ona ‘hayal mi görüyorsun’ diyorlar. Ama o hiçbir zaman hedefinden vazgeçmiyor. Binlerce kitap okuyor. Harp tarihi, dinler tarihi ve milletler tarihini çok iyi biliyor. Bu bakımdan sizin de idealleriniz olmalı. Aranızdan mesela Keçiören'e bir belediye başkanı çıkmalı. Zevkli bir görevdir. Turgut Altınok Keçiören çocuğudur. Keçiören’in bu kadar güzel olması da çocukluğumuzda yaşayamadığımız, göremediğimiz eserleri Keçiören’e kazandırmamızdan ileri gelmektedir.”

Başkan Altınok söyleşinin sonunda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş’a Akif’e dair paylaştığı bilgilerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Öğrencilere de Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’mızı Anlamak isimli kitap hediye edildi. ​ ​

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