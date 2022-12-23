23 Ara 2022 - 11:29- Belediyeler G: 23 Ara 2022 - 11:30

Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor!

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Akyurt, Nallıhan, Etimesgut ve Haymana’da bulunan itfaiye istasyonlarındaki yetersiz fiziki şartlar sebebiyle iyileştirme çalışmaları başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlarken aynı zamanda Pursaklar İtfaiye İstasyonunu da Keçiören Bağlum’da yeni inşa edilen binaya taşıdı.
Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor! mask
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ABB ayrıca Yenimahalle Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş Mahallelerinde yapılacak 2 yeni istasyon binasının ihalesini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını Başkentlilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Bu kapsamda Başkentlilerin can ve mal güvenliğini önceleyen projelere imza atan ABB, ekonomik ömrünü tamamlayan 4 itfaiye istasyonunu yenilerken, bir istasyonu da yeni binasına taşıdı.

Nüfusu artan ve gelişen Başkentte daha etkin ve hızlı hizmet vermek amacıyla teknolojik yenilikleri takip eden ABB ayrıca, itfaiye teşkilatını güçlendirmek için Yenimahalle Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş Mahallelerine iki yeni ve modern itfaiye istasyonu kazandıracak.

5 İSTASYON SİL BAŞTAN YAPILDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından liyakat usulüyle 445 personel istihdam ederek yaş ortalamasını 40’a indiren Ankara İtfaiyesi, 5 ilçede başlattığı yenileme ve inşaat çalışmalarını geçtiğimiz yaz tamamlayarak fiziki şartlarını da iyileştirdi.

Akyurt, Nallıhan, Etimesgut ve Haymana’da bulunan itfaiye istasyonları, sil baştan yenilenerek çağın gereklerine uygun hâle getirilirken, Pursaklar İtfaiye İstasyonu da Keçiören Bağlum’da yeni inşa edilen binaya taşındı.    

İSTASYON SAYISI 48’E ULAŞACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Yuva ve Tulumtaş Mahalleleri ile çevre bölgelerde meydana gelebilecek olaylara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla 2 yeni istasyon binası için ihale düzenledi.  

İtfaiyecilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunuyor. 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresine çeşitli sportif alanlar yer alacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek istasyonların tamamlanmasıyla Ankara İtfaiyesi’nin Başkent genelindeki istasyon sayısı 48’e ulaşmış olacak.

# Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor!, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İtfaiyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
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23 Ara 2022 - 11:29 - Belediyeler

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