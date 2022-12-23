Ankara Haber; Pursaklar Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi...

Pursaklar Belediyesi, 22 Aralık 1914’te çetin kış şartlarında Sarıkamış Harekâtına katılan kahraman askerleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kankal'ın katılımları ile andı.

Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezindeki anma programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Anma programı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken barkovizyon gösterimi ile Sarıkamış’ta yaşananlar salonda bulunan katılımcılara anlatıldı. Gösterinin ardından Prof. Dr. Ahmet Kankal'ın kahraman askerlerin zorlu kış şartlarında vatan uğruna bir an dahi geri adım atmadan şehit düşmelerini anlatırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

‘‘Sarıkamış şehitlerimizi dualar ile andık’’

Vatan uğruna canlarını bir an olsun düşünmeden veren kahramanları rahmetle anan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sarıkamış şehitlerimizi dualar ile andık. Bölgenin Rus işgalinden kurtulması amacıyla gerçekleştirilen harekâtta maalesef binlerce askerimiz Allahuekber Dağlarında şehit olmuştur. Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Programa katılan konuşmacılarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.