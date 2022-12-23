23 Ara 2022 - 11:53- Belediyeler G: 23 Ara 2022 - 11:54

Ankara Haber; Pursaklar Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında zorlu kış şartlarında Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman askerleri andı.
Ankara Haber; Pursaklar Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, 22 Aralık 1914’te çetin kış şartlarında Sarıkamış Harekâtına katılan kahraman askerleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kankal'ın katılımları ile andı.

Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezindeki anma programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Anma programı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken barkovizyon gösterimi ile Sarıkamış’ta yaşananlar salonda bulunan katılımcılara anlatıldı. Gösterinin ardından Prof. Dr. Ahmet Kankal'ın kahraman askerlerin zorlu kış şartlarında vatan uğruna bir an dahi geri adım atmadan şehit düşmelerini anlatırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. 

‘‘Sarıkamış şehitlerimizi dualar ile andık’’

Vatan uğruna canlarını bir an olsun düşünmeden veren kahramanları rahmetle anan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sarıkamış şehitlerimizi dualar ile andık. Bölgenin Rus işgalinden kurtulması amacıyla gerçekleştirilen harekâtta maalesef binlerce askerimiz Allahuekber Dağlarında şehit olmuştur. Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Programa katılan konuşmacılarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

# Ankara Haber; Pursaklar Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı! mask
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı!
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Atatürk, Ankara ve Etimesgut'u anlatacak... mask
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Atatürk, Ankara ve Etimesgut'u anlatacak...
Ankara Haber; Altındağ Altın Eller Kadın Kooperatifinin Anlamlı Günü... mask
Ankara Haber; Altındağ Altın Eller Kadın Kooperatifinin Anlamlı Günü...
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Ulucanlar Cezaevi hafta sonu açık mı? Ulucanlar Cezaevi Müzesinde kimler var? mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Ulucanlar Cezaevi hafta sonu açık mı? Ulucanlar Cezaevi Müzesinde kimler var?
Ankara Haber; Çankaya'da Sarıkamış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı! Hatıra Ormanına 150 Fidan... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sarıkamış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı! Hatıra Ormanına 150 Fidan...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa...
Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım... mask
Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi "İnsani Gelişme Endeksi İlçeler" Raporunda 2. Sıraya Yükseldi! Eğitim Endeksinde 1. Sırada... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi "İnsani Gelişme Endeksi İlçeler" Raporunda 2. Sıraya Yükseldi! Eğitim Endeksinde 1. Sırada...
Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti! mask
Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor! mask
Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor!
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı! mask
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı!
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Atatürk, Ankara ve Etimesgut'u anlatacak... mask
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Atatürk, Ankara ve Etimesgut'u anlatacak...
Ankara Haber; Altındağ Altın Eller Kadın Kooperatifinin Anlamlı Günü... mask
Ankara Haber; Altındağ Altın Eller Kadın Kooperatifinin Anlamlı Günü...
Ankara Haber; Çankaya'da Sarıkamış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı! Hatıra Ormanına 150 Fidan... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sarıkamış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı! Hatıra Ormanına 150 Fidan...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi...
Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım... mask
Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa...
Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti! mask
Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti!
Ankara Haber; Aski Spor Geleceğin Güreşçilerini Yetiştiriyor... mask
Ankara Haber; Aski Spor Geleceğin Güreşçilerini Yetiştiriyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor! mask
Daha Modern Bir Ankara İtfaiyesi İçin İstasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor!
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı! mask
Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı!
Ankara'da Kaç KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Hangi İlçelerde Var, Kaç Kişilik? İşte Ankara'nın En İyi KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları… mask
Ankara'da Kaç KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Hangi İlçelerde Var, Kaç Kişilik? İşte Ankara'nın En İyi KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları…
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Atatürk, Ankara ve Etimesgut'u anlatacak... mask
Ankara Haber; İlber Ortaylı Etimesgut Türk Tarih Müzesine Geliyor! İlber Hoca Atatürk, Ankara ve Etimesgut'u anlatacak...
Ankara Haber; Altındağ Altın Eller Kadın Kooperatifinin Anlamlı Günü... mask
Ankara Haber; Altındağ Altın Eller Kadın Kooperatifinin Anlamlı Günü...
Ankara Haber; Çankaya'da Sarıkamış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı! Hatıra Ormanına 150 Fidan... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sarıkamış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı! Hatıra Ormanına 150 Fidan...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek İl Hemşehri Dernekleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi...
Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım... mask
Ankara Haber; Keçiören'de "Haydi Gençler Söz Sizde" Çalıştayı! 25 liseden katılım...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi! Gençlerle Baş Başa...
Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti! mask
Ankara Haber; Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti!

23 Ara 2022 - 11:53 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL