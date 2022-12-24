Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi...

Katılımcılar açılışın ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla Kalaba Kent Meydanı'nda bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirdi.​

Anma ve açılış programına AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, AK Parti 21. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Ali Turgut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden anma programında katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sarıkamış’ta donarak şehit olan yiğitlerin evlatları burada.

Şairimizin de söylediği gibi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Vatanımız, devletimiz, geleceğimiz uğruna hiç korkmadan, seve seve mermilerin önüne koşan; kar kış demeden, donarım üşürüm demeden, o beyaz karda ölüme giden yiğitlerimizi, şehitlerimizi, Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Hep söylüyorum; Kars, Ardahan, Iğdır kapımızdır. Oralar namusumuzdur, sınırımızdır. Orası varsa burası vardır ve rahattır, orası varsa İstanbul rahattır, Türkiye rahattır. Sınır boylarımıza, serhat illerimize selam olsun.” dedi.

Başkan Altınok konuşmasında Keçiören’in Milli Mücadelede önemli bir karargâh olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

“27 Aralık yaklaşıyor. 27 Aralık 2022 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümüdür. Tabii Atatürk 27 Aralık'ta Ankara'ya ulaştığında ilk olarak Keçiören'e geliyor. İstiklal Savaşı’mızın merkezi Keçiören'dir.

Devletimizin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu cennet vatanı bizlere bırakan yiğitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Rabbim bizleri onları şefaatlerine nail eylesin. İnşallah bizler de onlara layık olmaya çalışacağız.”

Türkiye’yi daha parlak yarınlara taşımak için birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Altınok, “Bu vatan dolarla, patatesle alınmış bir vatan değildir. Şehitlerimizin kanları ile alınmış olan bir vatandır. Devletimize, milletimize, istiklâlimize, istikbalimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. İnanıyoruz ki daha güçlü ve büyük bir Türkiye ile bölgemizde daha fazla söz sahibi olacağız.

Savaş uçağı olan bir Türkiye, Savaş gemisi olan bir Türkiye, uzun menzilli füzesi olan bir Türkiye, tankının bakımını İsrail'e yaptıran değil tank üreten bir Türkiye, İHA ve SİHA’ları olan bir Türkiye olduk. Daha da nice başarıları elde eden bir Türkiye olmaya devam edeceğiz. Şimdi İHA ve SİHA üreten bir Türkiye var. Dağlarında artık teröristin, vatan hainlerinin, taşeronların bayrağı olan değil Türk bayrağı olan bir Türkiye var. Cudi'de, Tendürek'te bayrağımız var. İHA’mız var, SİHA‘mız var.

Hem ülke içinde ve hem ülke dışındaki operasyonlarımızda kullanıyoruz. Biz bunlara sahip oldukça yeniden dünyadaki medeniyetin merkezi olacağız. Büyük bir medeniyete sahip ecdadın evlatları olmanın şerefini de yaşamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilelebet var olsun.” diye konuştu.

Diğer protokol üyelerinin de birer konuşma yaptığı anma programının sonunda Sarıkamış Şehitleri Anıtı’na dualarla karanfil bırakıldı.