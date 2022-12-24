24 Ara 2022 - 20:35- Magazin G: 24 Ara 2022 - 20:36

Derya Uluğ Nevşehir'i ısıtacak! Derya Uluğ konseri Ne Zaman, Nerede?

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Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Derya Uluğ konseri, bu akşam Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek.
Derya Uluğ Nevşehir'i ısıtacak! Derya Uluğ konseri Ne Zaman, Nerede? mask
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Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yıl içerisinde sanatseverleri birçok ünlü yazar ve sanatçı ile buluşturan Kültür ve Sanat Günleri muhteşem bir konser ile final yapıyor.

Etkinlikler kapsamında bu kez son dönemin sevilen sanatçılarından Derya Uluğ, yılın son konseri için Nevşehir’e geliyor. 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan spor salonunda gerçekleştirilecek olan konsere tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek
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24 Ara 2022 - 20:35 - Magazin

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