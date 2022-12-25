Ankara Haber; Yenikent anne çocuk oyun evinde minikler kışa “Merhaba” dedi!

Sincan’da 3-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte etkinlikler yaparak oyunlar oynadığı Sincan Anne Çocuk Oyun Evleri’nde etkinlikler hız kesmiyor. Bu hafta Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’nde çocuklar anneleriyle birlikte kış mevsiminin gelişini “Kışa Merhaba Partisi” ile kutladı.

Her hafta farklı bir konsept içeren faaliyetlerin yapıldığı Sincan Anne Çocuk Oyun Evi’nde belirli gün ve haftalar kadar mevsimlere yönelik de etkinlikler düzenleniyor.

Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’nde “Kışa Merhaba” partisi yapılarak çocuklara kış mevsimi anlatıldı. Çocuklar anneleriyle birlikte karton bardakları birer kardan adama dönüştürdü. Ardından “Kardan adam yapalım” şarkısı eşliğinde doyasıyla dans ettiler.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.