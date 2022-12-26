Skype Hesap Silme Nasıl Yapılır? Skype hesabı kendiliğinden kapanır mı?

Skype, bir mesajlaşma ve görüntülü arama uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde, internet üzerinden diğer Skype kullanıcılarıyla sohbet edebilir, görüntülü arama yapabilir ve hatta telefon araması yapabilirsiniz. Skype'ı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Skype uygulamasını indirin ve kurun. Uygulamayı açın ve bir Microsoft hesabıyla veya Skype adıyla oturum açın. Kontak listesine kişiler ekleyin. Bu kişilerin de Skype hesapları olması gerekir. Kontak listesinden bir kişi seçin ve onlarla mesajlaşmaya veya görüntülü arama yapmaya başlayın. Görüntülü arama yapmak için, kontak listesinden seçtiğiniz kişinin yanındaki görüntülü arama simgesine tıklayın ve aramayı başlatın. Mesajlaşmak için, kontak listesinden seçtiğiniz kişinin yanındaki mesaj simgesine tıklayın ve mesaj penceresini açın. Bu pencerede, yazılı mesajları gönderebilir ve gönderilen mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Skype uygulaması ayrıca birçok farklı özelliğe de sahiptir. Örneğin, grubu mesajlaşma, dosya paylaşımı, anlık çeviri gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Skype Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Merhaba! Skype hesabınızı silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Skype uygulamasını açın ve oturum açın. Ayarlar sekmesine gidin ve 'Hesap ve Özellikler' sekmesine tıklayın. 'Hesabım' sayfasında, 'Hesabımı Sil' seçeneğine tıklayın. 'Hesabımı Sil' sayfasında, 'Sil' düğmesine tıklayın ve hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın. Bu işlem hesabınızı tamamen siler ve geri dönüşü olmayacaktır. Eğer hesabınızı sadece bir süreliğine devre dışı bırakmak istiyorsanız, hesabınızı askıya alma seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenek, hesabınızı gelecekte kullanmak için saklar ve özel bilgilerinizi de silmez.

Not: Skype hesabınızı sadece kendi adınızla açmışsanız ve Microsoft hesabınız ile açmışsanız, Skype hesabınızı silmek Microsoft hesabınızı da etkileyecektir. Bu nedenle, Microsoft hesabınızı da silmek istiyorsanız, Microsoft hesabınızı da silmeniz gerekmektedir.

Skype bilgilerimi nasıl gizlerim?

Skype hesabınızda bilgi gizleme seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler sayesinde, hesabınızdaki özel bilgilerinizi gizleyebilir ve sadece seçtiğiniz kişiler tarafından görüntülenebilir hale getirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Skype hesabınızdaki bilgilerinizi gizleyebilirsiniz:

Skype uygulamasını açın ve oturum açın. Ayarlar sekmesine gidin ve 'Gizlilik' sekmesine tıklayın. 'Gizlilik' sayfasında, 'Profil Bilgilerim' seçeneğine tıklayın. 'Profil Bilgilerim' sayfasında, istediğiniz bilgiler için 'Gizle' seçeneğini seçin. Bu seçenek, o bilgi için gizlilik ayarlarını değiştirir ve o bilgi sadece seçtiğiniz kişiler tarafından görüntülenebilir hale getirir. Değişiklikleri kaydetmek için 'Kaydet' düğmesine tıklayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, seçtiğiniz bilgiler sadece seçtiğiniz kişiler tarafından görüntülenebilir hale gelecektir. Diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir.