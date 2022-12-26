399 TL değerindeki Death Stranding ücretsiz oldu! 29 Aralık'tan sonra paralı olacak...

Epic Games Store, Epic Games tarafından işletilen bir çevrimiçi oyun satış platformudur. Platform, PC ve Mac için oyunları satışa sunmakta ve bazı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaktadır.

Death Stranding, Kojima Productions tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera oyunudur ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulmaktadır. Önümüzdeki 24 saat boyunca, Epic Games Store kullanıcıları, 399 TL değerindeki Death Stranding oyununu kütüphanelerine ekleyebilirler. Bu fırsat, sadece belirli bir süre için geçerlidir ve bu fırsatı kaçıran kullanıcılar, oyunu daha sonra satın almak zorunda kalabilirler.

Epic Games Store, zaman zaman ücretsiz oyunlar dağıtmaktadır.

Death Stranding Konusu Nedir, Ne Zaman Çıktı, Karakterleri Kimdir?

Death Stranding, Kojima Productions tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, 2019 yılında PlayStation 4 için yayınlanmıştır.

Death Stranding, kurgusal bir dünyada geçmektedir ve oyunun ana karakteri Sam Porter Bridges, dünyayı bir arada tutmaya çalışan bir teslimatçıdır. Sam, dünyayı bir arada tutmaya çalışırken, dünyayı etkileyen bir olaydan dolayı hayaletlerin varlığını keşfeder ve bu hayaletlerle mücadele etmek zorunda kalır.

Death Stranding, aksiyon ve macera elementlerinin yanı sıra, zorlu platform oyunlarından esinlenen bölümler de içermektedir. Oyun, ayrıca dünyayı keşfetme, çeşitli görevleri yerine getirme ve çevreyle etkileşim kurma gibi öğeleri de içermektedir.

Oyun, ayrıca birçok ünlü oyuncunun seslendirme yaptığı görüntülerle de öne çıkmaktadır. Özellikle oyunun yaratıcısı Hideo Kojima'nın önem verdiği senaryo ve atmosfer nedeniyle, oyunun dünyası oldukça derin ve zengin bir yapıya sahiptir.

Sonuç olarak, Death Stranding, Kojima Productions tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera oyunudur ve kurgusal bir dünyada geçmektedir. Oyun, aksiyon ve macera elementlerinin yanı sıra, zorlu platform oyunlarından esinlenen bölümler de içermektedir ve dünyayı keşfetme, çeşitli görevleri yerine getirme ve çevreyle etkileşim kurma gibi öğeleri de içermektedir.