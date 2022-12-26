26 Ara 2022 - 10:40- Belediyeler G: 26 Ara 2022 - 10:41

Ankara Haber; Keçiören'li Minikler Atatürk İçin Yüzdüler...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde ‘7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Yüzme Yarışları’ Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.
Ankara Haber; Keçiören'li Minikler Atatürk İçin Yüzdüler... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

36 kulüp ve 517 sporcunun yarıştığı özel yüzme turnuvasında minik yüzücüler kıyasıya rekabet içinde birincilik için mücadele ettiler. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok takdim etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da minik yüzücüleri ve ailelerini tebrik ederek gelecek nesillerin yüzücülüğe olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altınok, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesislerinin birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını da belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“18 yıl önce yaptığımız, dünya yüzme olimpiyatlarının yapılacağı standartların üzerinde olan Keçiören Olimpik Yüzme Havuzumuz, binlerce gencimizin, sporcumuzun yüzdüğü, yüzme öğrendiği harika bir tesis. Yüzme Federasyonumuzun turnuvaları, elemeleri burada yapılıyor. Olimpik yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu, 5 metrelik atlama kuleleri ile muhteşem bir eser. Sevincimiz şu, bugün 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi münasebetiyle Ankara’daki 36 kulübümüzden 7-8 yaş grubu toplam 517 sporcunun katıldığı yüzme şampiyonası vardı.

Geleceğimiz, çocuklarımızın sevinçlerini, mutluluklarını gözlerinde gördük. Onları geleceğe en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde hazırlıyoruz. Sağlıklı toplum bu çocuklarımızla gelişecek ve aralarından nice Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak. Ülkemize böyle bir amiral gemisi yüzme havuzu kazandırdığımız için biz de onların mutluluğu paylaşıyor ve tebrik ediyoruz.”​

# Ankara Haber; Keçiören'li Minikler Atatürk İçin Yüzdüler..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda... mask
Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı...
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle... mask
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle...
Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var? mask
Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var?
Ankara'nın yiyecek olarak neyi meşhur? Ankara'nın meşhur tatlısı nedir? Ankara'nın meşhur meyvesi nedir? mask
Ankara'nın yiyecek olarak neyi meşhur? Ankara'nın meşhur tatlısı nedir? Ankara'nın meşhur meyvesi nedir?
Ankara Haber; Gölbaşı 3 Bant Bilardo Turnuvasında Şampiyon Semih Saygıner! mask
Ankara Haber; Gölbaşı 3 Bant Bilardo Turnuvasında Şampiyon Semih Saygıner!
Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi...
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan... mask
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan...
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler... mask
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler...
Ankara Haber; Altndağ'da "Atatürk ve Ankara" Sergisi Açıldı! mask
Ankara Haber; Altndağ'da "Atatürk ve Ankara" Sergisi Açıldı!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda... mask
Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı...
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle... mask
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle...
Ankara Haber; Gölbaşı 3 Bant Bilardo Turnuvasında Şampiyon Semih Saygıner! mask
Ankara Haber; Gölbaşı 3 Bant Bilardo Turnuvasında Şampiyon Semih Saygıner!
Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi...
Ankara Haber; Pursaklar İtfaiyesi Yeni Binasına Taşındı! mask
Ankara Haber; Pursaklar İtfaiyesi Yeni Binasına Taşındı!
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan... mask
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan...
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler... mask
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler...
Ankara Haber; Altndağ'da "Atatürk ve Ankara" Sergisi Açıldı! mask
Ankara Haber; Altndağ'da "Atatürk ve Ankara" Sergisi Açıldı!
Ankara'da Servis Şoförleri ve Rehberlerine İlk Yardım Eğitimi! mask
Ankara'da Servis Şoförleri ve Rehberlerine İlk Yardım Eğitimi!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda... mask
Ankara Haber; Bir Bölümü Yada Tamamı Ankara'da Geçen Film ve Belgesel Afişleri Kızılay Metro İstasyonu’nda...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Kışa Hazır! Tüm Ekipler Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirini Aldı...
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle... mask
Ankara Haber; Büyükşehir Belediyesinin AB Standartlarında Ürettiği "Belblue" İstasyonlarda Satışta! İster Ambalajlı İster Pompa İle...
Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var? mask
Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var?
Ankara Haber; Gölbaşı 3 Bant Bilardo Turnuvasında Şampiyon Semih Saygıner! mask
Ankara Haber; Gölbaşı 3 Bant Bilardo Turnuvasında Şampiyon Semih Saygıner!
Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi...
Ankara Haber; Pursaklar İtfaiyesi Yeni Binasına Taşındı! mask
Ankara Haber; Pursaklar İtfaiyesi Yeni Binasına Taşındı!
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan... mask
Ankara Haber; Okul Bahçesinde Sucuk Ekmek Keyfi! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan...
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler... mask
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler...
Ankara Haber; Altndağ'da "Atatürk ve Ankara" Sergisi Açıldı! mask
Ankara Haber; Altndağ'da "Atatürk ve Ankara" Sergisi Açıldı!

26 Ara 2022 - 10:40 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL