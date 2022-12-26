Ankara Haber; "İstiklal" Oyunu İle Mehmet Akif Ersoy Pursaklar'da Anıldı...

Mehmet Akif Ersoy’un anısına Pursaklar Belediyesi PYM Tiyatro Atölyesinde eğitim gören 100 kişilik dev ekip tarafından hazırlanan, sahnelenen ve büyük bir beğeni kazanan “İSTİKLAL” oyunu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

2 gün boyunca gerçekleştirilen anma programına ilçe halkının kültür ve sanat alanlarında etkin olabilmeleri için büyük yatırımların altına imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şehit yakınları, gaziler, gençler ve 7’den 70'e tüm vatandaşlar tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi.

‘‘Pursaklar’ın gençlerinin hayallerine, umutlarına hep inandık, hep güvendik.’’

Pursaklar'ın sanatın ve kültürün merkezi olması konusundaki hayallerinin gerçek olmaya başladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Tamamı Pursaklar’ın gençlerinden oluşan 100 kişilik dev bir sanat ordusu oldu. Muhteşem oyun sonrası gençlerimizin mutluluklarını paylaştık. Pursaklar’ın gençlerinin hayallerine, umutlarına hep inandık, hep güvendik. 2 gün boyunca Devlet Tiyatroları Pursaklar sahnesini şeref misafirlerimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak salonu hınca hınç dolduran tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.