26 Ara 2022 - 12:20- Belediyeler G: 26 Ara 2022 - 12:21

Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Çankaya'da Konserlerle Kutlanıyor!

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Çankaya Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 103. yılını üç büyük konserle kutluyor. 24 Aralık'ta Golden Horn Brass konseri ile başlayan kutlamalar, 25 Aralık'ta Ruhi Su Dostlar Korosu konseri ile devam etti.

Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Çankaya'da Konserlerle Kutlanıyor! mask
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Kutlamalar 27 Aralık'ta ünlü sanatçılar Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün'ün klasik ve jazz müzik konseriyle taçlanacak. Çankaya Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 103. yılını üç büyük konserle kutluyor. 24 Aralık'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen Golden Horn Brass konseri ile başlayan kutlamalar, 25 Aralık'ta büyük ilgi gören Ruhi Su Dostlar Korosu konseri ile devam etti. 

  

1975 yılında temelleri atılan, Ruhi Su'nun kültürel mirasını günümüze taşıyan ve bugün halk müziğine katkı veren çok sayıda yorumcunun çıkış noktası olan Ruhi Su Dostlar Korosu, 25 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde verdikleri konserle Çankayalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Koro unutulmaz gecede, Ruhi Su repertuvarından eserler başta olmak üzere, Türkçe ve diğer dillerdeki çoğunluğu çok sesli halk müziği eserlerini seslendirdi.

KUTLAMALAR SÜRECEK

Kutlamalar 27 Aralık'ta Devlet sanatçısı, piyanist, besteci Burçin Büke ile yazar ve müzisyen Güvenç Dağüstün birlikte sahne aldıkları klasik ve jazz müzik konseriyle devam edecek. Konser, 27 Aralık saat 19'da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Başkentlilerle buluşacak. 

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26 Ara 2022 - 12:20 - Belediyeler

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