Ankara Haber; Ertuğrul Başkan'a Azranur'dan Sevgi Dolu Mektup!

Küçük kızdan aldığı mektubu alıp açıp tebessüm ederek okuyan Başkan Ertuğrul Çetin, çok mutlu olduğunu söyleyerek, küçük kıza bu güzel, sevgi dolu mektubundan dolayı teşekkür etti.

‘‘Minik ellerine ve yüreğine sağlık.’’

Çocukların ve gençlerin kendisine gösterdikleri sevgiden büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Azranur bana sevgisini dile getiren bir mektup yazmış, annesi babası ve kardeşiyle ziyaretime gelmişler. Minik ellerine ve yüreğine sağlık. Hayatın boyunca hayallerinin peşinden koşarken her zaman çok başarılı olarak başta ailene olmak üzere vatana ve millete hayırlı bir evlat olmanı temenni ediyorum’’ dedi.