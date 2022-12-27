Rekabet Cezalarında Alt Sınır Arttırıldı!

Resmi gazetede yayınlanan tebliğde rekabetin korunmasına yönelik idari para cezası alt sınırı artırıldı. Söz konusu tebliğde, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 artış esas alınarak, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105 bin 688 TL olarak belirlendiği kaydedildi.