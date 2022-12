ABD Temsilciler Meclisi’nden Türk İş İnsanına Ödül!

Evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarıyla ABD kamuoyunun yakından tanıdığı Türk iş insanı Hakkı Akdeniz, ABD Temsilciler Meclisi, New York Eyalet Meclisi, New York Eyalet Senatosu, New York Belediyesi ve Manhattan İlçe Başkanlık Ofisi tarafından “Yılın Topluluk Lideri” seçildi.

New York’ta düzenlenen törende konuşan Hakkı Akdeniz, “Almak için vermeyin, başkalarına vermeleri için ilham olun. Umarım size ilham vermişimdir ve başkalarına da vermeleri için ilham olmaya devam edeceğim” dedi.

Yılın topluluk lideri olarak seçilmekten büyük onur duyduğunu söyleyen Akdeniz, “Bunu, başkalarına iyilik yapmalarına, yardım etmelerine ilham vermek için kullanmayı umuyorum. Umarım insanlar bunu görür ve kesinlikle herkesin bir yerden başlayıp benim yaptığım gibi dünya üzerinde büyük bir etki yaratabileceğini anlar. Bu benim için ömür boyu sürecek bir başarı ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

EVSİZ GÜNLERİNİ UNUTMADI

Diyarbakır’da doğan Hakkı Akdeniz, küçük yaşlarda gittiği ABD’de uzun süre evsiz kaldı ve sıfırdan başladığı iş hayatında zirveye yükselen bir başarı hikayesi örneği oluşturdu.

Champion Pizza markası ile ABD’nin pizza zincirlerinden olurken Hakki’s markası ile de dondurulmuş pizza ve gıda ürünleri pazarında yerini aldı. Evsiz günlerini unutmayan Akdeniz, evsizlere yönelik yardım çalışmalarıyla ABD’nin örnek kişileri arasında yer alıyor.