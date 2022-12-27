27 Ara 2022 - 22:33- Spor G: 27 Ara 2022 - 22:34

Ankara Spor; Mohammed Rharsalla Gençlerbirliği’nde!

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Mohammed Rharsalla Gençlerbirliği’nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Faslı orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı.

Ankara Spor; Mohammed Rharsalla Gençlerbirliği’nde! mask
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Gençlerbirliği, devre arası transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala 29 yaşındaki Fas uyruklu orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla ile anlaştı. Sezon sonuna kadar Mohammed Rharsalla ile el sıkışan kırmızı-siyahlı başkent ekibi, oyuncunun sözleşmesine de +1 yıllık opsiyon koydurdu.

Son olarak Fas ekiplerinden Hassania Agadir takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Rharsalla geçmiş yıllarda; Olimpik Donetsk, CD Huetor Tajar, Gimnastic, Slovan Bratislava, Al-Qadsiah FC, Al-Hazem takımlarında oynadı.  
# Mohammed Rharsalla, Gençlerbirliği

27 Ara 2022 - 22:33 - Spor

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