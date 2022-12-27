27 Ara 2022 - 22:34- Spor G: 27 Ara 2022 - 22:35

Filenin Sultanları'na yeni başantrenör!

ABONE OL Google News Sayfamız

Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu.
Filenin Sultanları'na yeni başantrenör! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol takımının başına İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli'nin getirildiğini duyurdu.

Santarelli, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşamıştı.

Anlaşmanın detayları gelecek hafta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurulacağını belirtildi.

Federasyon, resmi internet sitesi aracılığıyla İtalyan başantrenörün antrenörlük kariyer ve başarılarının yanı sıra milli takım kariyer ve başarılarını sıraladı.
# Daniele Santarelli

27 Ara 2022 - 22:34 - Spor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL