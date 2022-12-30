30 Ara 2022 - 00:35- Belediyeler G: 30 Ara 2022 - 00:36

Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin geleceğine ve gelişimine yatırım yapacak olan gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcilerini makamında ağırladı.
Ankara Haber; Pursaklar İlçesi Emlak Sektöründe İlgi Odağı Oldu! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Değişen ve dönüşen Pursaklar’ı birlikte inşa etmek ve vatandaşlara yeni iş alanları açmak için birçok girişimde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarını makamında ağırladı.

Pursaklar’ın kalkınması için faaliyet yürüten yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmede Başkan Ertuğrul Çetin, gayrimenkul sektörünün durumu ve beklentileri hakkında emlakçılar ve iş adamları ile görüş alışverişinde bulundu. 

‘‘Emlak sektöründe faaliyet gösteren işadamlarımız ile 2022 yılı değerlendirmesi yaptık’’

Emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının Pursaklar’ın değişim ve dönüşümüne önemli katkılarda bulunduğunu belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Emlak sektöründe faaliyet gösteren işadamlarımız ile 2022 yılı değerlendirmesi yaptık. İlçemiz ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerimizi, Pursaklar için yatırım yapan, enerjisini bu kent için harcayan insanlar olarak görüyoruz.

İlçemize yapmış oldukları yatırımlarla Pursaklar daha güzel yapılara kavuşurken, yeni iş yerleriyle de vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlanıyor. Kaliteli mekânlar yapma gayreti içinde olan herkese şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. No: 8  Pursaklar/Ankara 

# Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Haber; Ankara’da İlgi Odağı Pursaklar!, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok... mask
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok...
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi'ne Ziyaret... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi'ne Ziyaret...
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu! mask
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu!
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde mask
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde
Ankara Haber; Pursaklar’da Sahne Süheyl-Behzat Uygur’un! Uygur Kardeşler Pursaklar'da Sahne Aldı... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Sahne Süheyl-Behzat Uygur’un! Uygur Kardeşler Pursaklar'da Sahne Aldı...
Ankara Haber; Akyurt'ta 27 Aralık Coşkusu! Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Yıl Dönümü Etkinlikleri... mask
Ankara Haber; Akyurt'ta 27 Aralık Coşkusu! Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Yıl Dönümü Etkinlikleri...
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı! mask
Ankara Haber; Başkentte Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yılını Coşkuyla Kutladı!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Atağı! 4 Milyon TL Tasarruf Edildi! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Atağı! 4 Milyon TL Tasarruf Edildi!
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı! mask
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı!
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok... mask
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok...
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi'ne Ziyaret... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi'ne Ziyaret...
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu! mask
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu!
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde mask
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de El Emeği Göz Nuru Sergi! Engelli ve Yaşlıların Üretim Standı Sergilenmeye Başladı!
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan'da Belediye Ekipleri Okul Kantinlerinin Denetimlerine Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Kayıtlar Devam Ediyor!
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı! mask
Ankara'da Tarım ve Kırsal Yaşam Nasıl Güçlendirilir? Ankara Büyükşehir ve FAO Ortaklığında Rapor Hazırlandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Atağı! 4 Milyon TL Tasarruf Edildi! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Atağı! 4 Milyon TL Tasarruf Edildi!
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok... mask
Ankara Haber; Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı Keçiören’de Kutlandı! Turgut Altınok...
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi'ne Ziyaret... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi'ne Ziyaret...
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu! mask
Ankara Haber; Keçiören 'Halk Kütüphanesi'nde Yeni Yıl coşkusu!
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde mask
Ankara Haber; Sincan'da Çanakkale Savaşları Müzesi'ne Yoğun İlgi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde

30 Ara 2022 - 00:35 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL