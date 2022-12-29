29 Ara 2022 - 12:57- Sağlık G: 29 Ara 2022 - 12:58

Pankreas Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmeli?

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Pankreas, midenin arka tarafında yerleşimli, hem sindirim için gerekli enzimleri üreterek kanal vasıtasıyla ince bağırsakların ilk kısmı olan duodenuma aktaran, hem de kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üreten bir salgı organıdır. 
Pankreas Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmeli? mask
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Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe konu hakkında bilgiler verdi. Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasına pankreas kanseri adı verilir. 

Pankreasta kanserli ve kanserli olmayan tümörler dahil olmak üzere çeşitli büyüme türleri meydana gelebilir. Pankreasta oluşan en yaygın kanser türü, pankreastan sindirim enzimlerini taşıyan kanalları döşeyen hücrelerde başlar. Pankreas kanseri, en iyi tedavi edilebilir olduğu erken evrelerinde nadiren tespit edilir. Bunun nedeni, genellikle diğer organlara yayılana kadar semptomlara neden olmamasıdır. Pankreas kanseri tedavi seçenekleri, kanserin yaygınlığına göre seçilir. Seçenekler cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. 

Belirtileri 

Pankreas kanserinin belirti ve semptomları genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz. Bunlar şunları içerebilir: 

*Sırtınıza yayılan karın ağrısı 

*İştah kaybı veya istenmeyen kilo kaybı 

*Cildinizin ve gözlerinizin beyazının sararması (sarılık) 

*Koyu renkli idrar 

*Kaşınan cilt 

*Kontrolü zorlaşan yeni diyabet teşhisi veya mevcut diyabet 

*Kan pıhtıları 

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29 Ara 2022 - 12:57 - Sağlık

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