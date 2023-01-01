Dededen toruna Murat 124 sevdası!

İZMİR (İGFA) - İzmir’de Yıldırım Şen Sürücü Kurslarının işletmecisi Feti Şen, 1972 yılında İzmir Narlıdere eğitmenliğine başlayan babasının kullandığı aracın aynısını alıp restore ettirdi. Fabrika çıkışından daha güzel hale gelen nostaljik aracı görenler yolda durdurup fotoğraf çekiliyor.

Feti Şen, o yıllarda sürücü eğitimlerinin bu araçlarla yapıldığını anımsatarak, "Biz yıllarca ekmek yediğimiz bu araçları unutmadık. Tekrardan benzer bir aracı restore ettik. Bunun gururunu taşıyorum. Babamdan almış olduğum bayrağı bende oğluma aktarıyorum. Oğlumda babasından ve dedesinden gördüğü şekilde devam ediyor. Murat 124 bizim için ayrı bir önem taşır. Bu araç hep bizim kursumuzun önünde olacak" dedi.

"HIZ İÇİN DEĞİL HAZ İÇİN..."

“Bu araçlar hız için değil haz içindir" diyen Şen,

"Yavaş ve keyifli sürülür. Çok bakım ister, narindir. İlgi isteyen herşey bana göre ayrı bir güzeldir” dedi.