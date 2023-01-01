01 Oca 2023 - 14:18- Belediyeler G: 01 Oca 2023 - 14:20

Sincan’da çocuk ve gençler doyasıya oynadı!

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Sincan Belediyesi, 2022 yılında gençler ve çocuklar için birçok yeni projeye imza atarken oyun alanları ve halı sahaları da yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Sincan’da bulunan 35 adet halı saha sayısı 8 yeni halı sahanın kazandırılmasıyla 43’e çıktı. Gençler yeni halı sahalar için Başkan Ercan’a teşekkür etti.
Sincan’da çocuk ve gençler doyasıya oynadı! mask
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Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocukların oyun alanları olan parkları büyük bir özenle yeniledi. 2022 yılında 54 adet çocuk oyun alanı kauçuk zeminle kaplanırken, 14 adet yürüyüş yolunun da sentetik çim halısı değiştirildi. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla yapılan çalışmaları özellikle ailelerden büyük beğeni aldı.

Halı sahalarda futbol oynayan çocuklar ve gençleri de unutmayan Sincan Belediyesi, ilçeye 2022 yılında 8 adet yeni halı saha kazandırdı. 4 adet halı sahanın çim halılarını, kale filelerini ve saha tavan filesini de yenilerek hem daha güvenli olmasını hem de daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağladı. 

 Sincanlı gençler halı sahalarda spor yaparak kalite zaman geçirmelerini sağladığı, aileler de çocuklarını güvenle parklarda oynatabildikleri için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

 

 

# sincan, pazar, sincan belediyesi

01 Oca 2023 - 14:18 - Belediyeler

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