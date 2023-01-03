Memur ve Emekli Zam oranı belli oldu!

ANKARA (İGFA) - Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 15,4 oranında enflasyon farkı verilecek.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak.

Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra refah payı adı altında ilave bir destek sağlanması da bekleniyor.

Memur-Sen'den beklenti: İlave ek zam

TÜİK tarafından enflasyona yönelik verilerin açıklanması ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı" çağrısı yaptı.

İşte Ali Yalçın açıklamasında, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının yüzde 1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyonun yüzde 64,27, enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran yüzde 16,47 olarak belli olduğunu anımsattı.

"2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda yüzde 87 artış yapılmış, Gelir V.muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır" diyen Yalçın, paylaşımında, "Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir.

2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; ,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.