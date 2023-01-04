Kız Futbolcular ünlü isimlerle meydan okudu

Ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Müge Boz, Vodafone Park’ta düzenlenen penaltı challenge’da (meydan okuma) buluştu.

Vodafone’un desteğiyle BJK Kadın Futbol Altyapı’ya seçilen kız futbolcular ve Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncuları da katıldı. Ceza sahası içinde sırayla penaltı atışı yapan takımlar, en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştı. Heyecanın doruk noktaya çıktığı challenge’ı Müge Boz’un takımı kazandı.

Penaltı challenge’a katılmaktan keyif aldığını belirten Erkan Kolçak Köstendil,“Futbol, erkek oyunu değil, mücadele oyunudur ve kadınlar bizden çok daha iyi mücadele ediyorlar” diye konuştu.

Müge Boz ise “Kadınlara fırsat verilirse birçok alanda büyük başarılara imza atabileceklerine inanıyorum. Birbirimizi desteklemek ve ilham vermek için el ele yürümeliyiz. Bugün bu çalışkan ve azimli kadınlarla beraber futbol çatısı altında birleştiğim için çok mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi.