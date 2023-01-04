Ankara'da Ulaşıma Zam Kapıda! EGO Her Ay 262 Milyon Zararda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım zammını ilginç bir açıklamayla duyururken, yeni asgari ücret

vatandaşın eline geçmeden zam yapan belediyeler arasına girdi.

Belediye bu zammı, "Başka çare kalmadı: Ankara’da ulaşıma zam konusu hakkında açıklama" şeklinde duyurması tepkilere yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise, "ulaşıma zam yok" açıklaması yapmıştı.

İşte belediyenin açıklaması; "EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı giderleri şu şekildedir:

- Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL

- Elektrik: 65.7 Milyon TL

- Personel: 111.2 Milyon TL

- Mazot: 26,5 Milyon TL

- Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL

- ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

KASIM AYI TOPLAM GİDER: 382 MİLYON TL

KASIM AYI TOPLAM BİLET GELİRİ: 120 MİLYON TL

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL’DİR.

Bu durum sürdürülebilir değildir. Her ay oluşan bu devasa zarar yine Ankara halkının parasıyla kapatılmaktadır. EGO, 1863 adet otobüsle hizmet vermektedir ve bunun yüzde 84’ü CNG’lidir. CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili yeni bir düzenleme gelmediği takdirde biniş ücretlerinde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."