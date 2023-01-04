04 Oca 2023 - 11:36- Belediyeler G: 04 Oca 2023 - 11:37

Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Halinin Çatısı Yenileniyor!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali”nde yıllardır yenilenmeyi bekleyen 3 peronunun çatısında tadilat çalışmalarına başladı.

Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Halinin Çatısı Yenileniyor! mask
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İnsan ve doğa sağlığına zararlı asbest malzeme içeren 35 bin metrekarelik çatının yenilenmesi ile hem hal esnafının hem de vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali”nde 3 perondan oluşan satış birimlerinin uzun yıllardır tadilatı yapılamayan çatı kısımlarında yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

İnsan ve doğa sağlığına zararlı asbest malzeme içeren 35 bin metrekarelik çatısında başlayan yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla hem hal esnafının hem de vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyor. 

“ÇALIŞMAMIZI TİCARİ HAYATI AKSATMADAN DEVAM ETTİRİYORUZ”

Uzun zamandan sonra çatı yenileme çalışmasına başlamalarının esnafı çok memnun ettiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Şube Müdürü Fatih Aydemir, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde bulunan iş yerlerimizin çatılarının yenileme ve tadilat işlemlerine başladık. Çatıların tamirat ve yenileme çalışmaları bittikten sonra esnafımız daha sağlıklı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermeye devam edecek” derken,Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şefi Latif Yeşil ise şu bilgileri verdi:

“Toptancı Hali’nde ekim ayında başladığımız çalışmalar devam ediyor. Çatı yenileme çalışmamızı burada ticari hayatı aksatmadan devam ettiriyoruz. Bu çalışmamız Toptancı Hali’nin satış birimlerinin uzun yıllardır tadilatı yapılamayan çatı kısımlarının yenileme çalışmalarını kapsamaktadır.”

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04 Oca 2023 - 11:36 - Belediyeler

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