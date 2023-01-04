Ankara Haber; Keçiören'de Bulunan Tarihi Müze Gece Ayrı Gündüz Ayrı Güzel...

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından belediye tarafından ivedilikle başlatılan çalışmaların başarıyla tamamlandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur. Milli Mücadele’de önemli bir karargâh olan Çoban Mektebini, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdik.

Buradaki 39 bin metrekare alanı bir vaha görünümüne kavuşturduk. Tesisimizde ağaçlandırma ve bitki dikim çalışmasının yanında ışıklandırma çalışması da yaptık. Böylece müzemize gece ayrı gündüz gündüz ayrı bir hava kattık.” dedi.​