Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere TeknoGirişim Eğitimi Teknomer’de...

Bu kapsamda yarın gerçekleştirilecek olan Teknogirişim Eğitimi ile teknogirişimi girişimden ayıran farklar ve bir teknogirişimin başlangıç noktasından itibaren dikkat edilmesi gereken durumlar ele alınacak. Eğitmen Zişan Işın’ın TEKNOMER’de gerçekleştireceği eğitim 7 Ocak Cumartesi saat 9.30-16.30 arası gerçekleştirilecek.

Bilim ve teknolojiye meraklı olan ve girişimcilik konusunda destek almak gençleri TEKNOMER eğitimlerine davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Teknogirişim Eğitimi’nde katılımcılarımızın sahip oldukları fikirleri nasıl hayata geçirebilecekleri anlatılacak. Girişimciliğin temel kavramlarından iş planı geliştirme konularına varıncaya kadar birçok başlıkta bilgilendirme yapılacak. Teknogirişim konusunda detaylı bilgi almak isteyen herkes katılım sağlayabilir.” dedi.​