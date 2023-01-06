06 Oca 2023 - 10:37- Belediyeler G: 06 Oca 2023 - 10:38

Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere TeknoGirişim Eğitimi Teknomer’de...

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Keçiören Belediyesi TEKNOMER, 26 Nisan 2023’te yapılacak Rob-Okul Robot Yarışması’na giden süreçte hem yarışmacılara hem de buradan faydalanmak isteyen tüm gençlere yönelik eğitim sürecini başlattı.

Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere TeknoGirişim Eğitimi Teknomer’de... mask
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Bu kapsamda yarın gerçekleştirilecek olan Teknogirişim Eğitimi ile teknogirişimi girişimden ayıran farklar ve bir teknogirişimin başlangıç noktasından itibaren dikkat edilmesi gereken durumlar ele alınacak. Eğitmen Zişan Işın’ın TEKNOMER’de gerçekleştireceği eğitim 7 Ocak Cumartesi saat 9.30-16.30 arası gerçekleştirilecek.

Bilim ve teknolojiye meraklı olan ve girişimcilik konusunda destek almak gençleri TEKNOMER eğitimlerine davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Teknogirişim Eğitimi’nde katılımcılarımızın sahip oldukları fikirleri nasıl hayata geçirebilecekleri anlatılacak. Girişimciliğin temel kavramlarından iş planı geliştirme konularına varıncaya kadar birçok başlıkta bilgilendirme yapılacak. Teknogirişim konusunda detaylı bilgi almak isteyen herkes katılım sağlayabilir.” dedi.​
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06 Oca 2023 - 10:37 - Belediyeler

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