07 Oca 2023 - 11:22- Belediyeler G: 07 Oca 2023 - 11:23

Ankara Haber; Çankaya’da Yeni Yılın İlk Sergileri Açıldı...

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Çankaya Belediyesi kültür-sanat merkezleri, renkli sergilerle yeni yıla merhaba dedi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 5 sanatçının birlikte açtığı 5 sergiden oluşan “Müdahil” adlı resim sergisine, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise “Retrospektif” illüstrasyon sergisine ev sahipliği yapıyor.
Ankara Haber; Çankaya’da Yeni Yılın İlk Sergileri Açıldı... mask
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Çankaya Belediyesi yeni yıla kültür ve sanatla ‘merhaba’ dedi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 5 sanatçının birlikte açtığı 5 sergiden oluşan “Müdahil” adlı resim sergisine, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise “Retrospektif” illüstrasyon sergilerine ev sahipliği yapıyor. 

5 SANATÇI 5 SERGİ / MÜDAHİL

2021 yılında “beş sanatçı, beş ayrı bakış, beş yeni noktadan kalkış, beş yolcu, tek yerde bulunuş” diyerek yola çıkmış olan projenin ikinci sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Farklı disiplinlerde eserler üreten sanatçılar, Ahu Akkan, Şükrü Aslan, Nadir Baylan, Murat Fırat ve Hikmeti Tabiyeci’yi bir araya getiren sergi ile sanatçılar; “Bu projeyle sanata alan açmaya, özgürleşmeye, Ankara’nın kültür-sanat yaşantısında farklı bir pencere aralayarak katkı sunmaya, gerçekleştirdiğimiz işlerle kentin hafızasında yer edinmeye gönüllüyüz. Tam da bu sebeple “müdahil” oluyoruz” diyorlar. 6 Ocak’ta açılan sergi, 4 Şubat’a kadar açık kalacak. 

FARKLI BİR SERGİ “RETROSPEKTİF”

Sanatçı Ethem Onur Bilgiç’in “Retrospektif” adlı illüstrasyon sergisi ise Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor. Tiyatro, ajans, dergi ve yayınevleri için içerik ve afiş çalışmaları olan illüstratör ve grafik tasarımcısı sanatçının bu sergisi, Ankara’da ilk olma özelliği taşıyor. Ulusal ve uluslararası festivallere de katılmış olan sanatçının sergisi 30 Ocak’a kadar açık kalacak.  

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07 Oca 2023 - 11:22 - Belediyeler

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