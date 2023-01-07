07 Oca 2023 - 11:29- Belediyeler G: 07 Oca 2023 - 11:30

Ankara Haber; Çankaya'da Bir Yılda 24 Bin 821 Sokak Hayvanına Tedavi!

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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2022 yılında 24 bin 821 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı. Merkez, 2 bin 172 sokak hayvanını kısırlaştırırken bin 972 hayvana kuduz aşısı yaptı.
Ankara Haber; Çankaya'da Bir Yılda 24 Bin 821 Sokak Hayvanına Tedavi! mask
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Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, 2022 yılında 24 bin 821 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı. Merkez, 2 bin 172 sokak hayvanını kısırlaştırırken bin 972 hayvana da kuduz aşısı yaptı. 

SATIN ALMA SAHİPLEN

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2022 yılında 223 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Hayvan sahiplenilmesi konusunda “Satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesi'nin sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz.

Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. Bu nedenle sahiplendirme yaparken onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz” dedi. Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. Yetkililer, sahiplenme sayısının daha önceki yıllara göre düşüşte olduğuna da dikkat çekti.
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07 Oca 2023 - 11:29 - Belediyeler

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