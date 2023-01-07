07 Oca 2023 - 12:08- Belediyeler G: 07 Oca 2023 - 12:09

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Başkentli Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol kapsamında kent genelindeki 25 okulda düzenlediği “Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri”nin sonuncusunu Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Başkentli Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol kapsamında kent genelindeki okullarda düzenlediği “Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri’’ni tamamladı.

Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimlerine 4 Ekim 2022 tarihinde Akyurt ilçesinde başlayan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknoloji İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 25 okulda toplam 5 binden fazla öğrenciye eğitim vermiş oldu.

Haftada 2 gün düzenlenen ve AFAD il acil durum eğitmenlerinin de katıldığı eğitimlerin sonuncusu Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. 

“AFETLERE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN EĞİTİM KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere farkındalık oluşturmak ve bu konuda genç kuşaklarının dikkatini çekmek için kent genelinde eğitimler düzenlediklerini belirten Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şöyle konuştu:

“Afetlere farkındalık oluşturmak için afetler konusunda özellikle toplumumuzun genç kuşaklarının dikkatini yükseltmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Ankara’nın dört bir tarafında bir eğitim kampanyası başlattık. AFAD ile yürüttüğümüz çalışmalarda aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesinin Afet Gönüllü ordusuna yeni neferler katmak istiyoruz.

Bu yönde talepleri ve bilgisi olan arkadaşlarımızı eğitimlerde görüp tanıyoruz. Onların taleplerini alıyoruz. Başvuru sonrası diğer eğitimlere davet ederek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin afet gönüllüsü ordusunu yeni seviyeye yükseltmek istiyoruz. Hedefimiz 1000 afet gönüllüsüydü buna çok yaklaştık. Önümüzdeki haftalarda yeni programlarla devam edeceğiz.”

Öğrencilere deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan AFAD İl Acil Durum Eğitmeni Türkmen Öztürk ise “Okullarda düzenlediğimiz eğitimlerde öğrencilerimize deprem anında ve sırasında neler yapılması gerektiğini anlattık” dedi. 410 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, deprem tatbikatı ile sona erdi.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, ankara, Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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07 Oca 2023 - 12:08 - Belediyeler

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