Ankara'da Özel Halk Otobüslerine Kurumsal Plaka! "HO" Plaka Nedir, Ne İşe Yarar?

Ankara'da, özel halk otobüsleri için tek ve seri olarak 'HO' plakaları kullanılmaya başlandı. Bu uygulama, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) tarafından İçişleri Bakanı'na yapılan resmi başvuru üzerine, Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılmaya karar verilmiştir.

Bu uygulama ile özel halk otobüsleri, taksi, minibüs ve servis gibi kurumsal araçlar gibi görünür hale gelecektir. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, bu uygulamanın sisteme kurumsallık kazandıracağını belirtmiştir.

Ankara'daki özel halk otobüslerinin kurumsal kimlik kazanması amacıyla, tek ve seri 'HO' harf grubu plaka uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) tarafından resmi başvuru üzerine tüm Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaya karar verilmiştir.

TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, bu uygulamanın özel halk otobüslerinin taksi, minibüs ve servis gibi kurumsal araçlar gibi görünür hale gelmesini sağlayacağını belirtmiştir.