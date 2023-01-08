Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Yetiştiricilerine Eğitim Desteği Sürüyor!

Polatlı Ziraat Odasında teorik eğitimi alan yetiştiricilere daha sonra Tatlıkuyu Mahallesi’nde uygulamalı eğitim verildi. Başkentte tarımı ve hayvancılığı destekleyen projeleri bir bir hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üretici ve yetiştiriciyi bilinçlendiren eğitimlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine “Koyunculuk Eğitimi” başladı. İlçe bazlı devam edecek eğitimlerde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz tarafından yetiştiricilere; kullanılan yemin hangi yöntemlerle hazırlanması gerektiğinden yem içeriğinin nasıl olması gerektiğine, dışkı muayenesinden yem karmalarının püf noktalarına, hayvanların tırnak bakımından ayak yaralanmalarına kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim veriliyor.

“AMACIMIZ ANKARALI ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK”

Eğitim programında konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şunları söyledi:

“ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kırsala, üreticilere verdiğimiz destekleri devam ettirmeye gayret ediyoruz. Son dönemde başlattığımız mazot desteğimiz var. Devamında tohum desteklerimiz tekrar başlayacak. Amacımız Ankaralı üreticilerimizin üretime devam etmesini sağlamak ve yaşadığımız ekonomik krizde sizlere bir nebze de olsa destek olabilmek. Eğitimlerimiz devam edecek.”

Tüzün, konuşmasının ardından 2 yıldır devam eden eğitimler için Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.